Meteo, esteso il codice giallo per piogge e temporali

Camilla Marotti Firenze: Confermata ed estesa anche a domenica 28 agosto, l’allerta gialla per piogge e temporali. Possibili precipitazioni sparse, prevalentemente temporalesche, e temporali forti sono attesi con maggior probabilità nel corso del pomeriggio di oggi sulle zone interne, in particolare su quelle centro meridionali del senese e dell’aretino; su Arcipelago e costa meridionale nella notte tra oggi e domani e nuovamente nelle zone interne nel pomeriggio di domenica. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile dall’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo. Seguici





