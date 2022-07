Meteo. Come sarà il tempo venerdì 8 luglio

Grosseto: Per la giornata di domani in Maremma e in provincia di Grosseto, il cielo sarà in generale poco nuvoloso. Passaggio in nottata di una veloce perturbazione. Dal primo mattino ritorno del sole. Temperature minime stabili, massime in calo con valori compresi tra 28-30°. Venti da moderati a forti di direzione variabile. Mare mosso.



In Toscana il cielo domani sarà in generale poco nuvoloso. In nottata passaggio di rapida perturbazione, con qualche pioggia e temporale. Temperature minime stabili. Massime in calo con punte di 30-31°. Venti da moderati a tesi di direzione variabile. Mare mosso.