Meteo. Come sarà il tempo venerdì 30 settembre

Grosseto: Per la giornata di domani in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà molto nuvoloso, con piogge in arrivo dal primo pomeriggio. Temperature minime con valori attorno ai 14-15°, massime in stabili con valori attorno ai 22-23°. Venti moderati direzione variabile. Mare mosso.



In Toscana il cielo domani sarà all’insegna della variabilità, con molte note di instabilità, specie su bassa Toscana, dove non si escludono possibili isolati rovesci e temporali sparsi durante la giornata. Temperature minime stazionarie con valori attorno ai 11-13°, massime stabili con valori attorno ai 22-24°. Venti tesi di direzione variabile. Mare mosso.