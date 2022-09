Meteo. Come sarà il tempo mercoledì 28 settembre

Grosseto: Per la giornata di domani in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà all’insegna della variabilità. Qualche nube in più durante le ore pomeridiane, ma con scarsa probabilità di fenomeni piovosi. Temperature minime con valori attorno ai 15-17°, massime in stabili con valori attorno ai 22-23°. Venti da moderati a tesi di direzione variabile. Mare mosso.



In Toscana il cielo domani sarà all’insegna della variabilità. Possibili isolati rovesci sparsi durante la giornata. Temperature minime stazionarie con valori attorno ai 11-13°, massime in leggero rialzo con valori attorno ai 22-24°. Venti tesi di direzione variabile. Mare molto mosso.