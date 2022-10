Meteo. Come sarà il tempo mercoledì 19 ottobre

Grosseto: Per la giornata di domani in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà sereno. Temperature minime stabili con valori attorno ai 13-14°, massime stabili con valori attorno ai 24-26°. Possibili foschie o nebbie notturne e primo mattino. Venti da deboli a moderati di direzione variabile. Mare poco mosso.



In Toscana il cielo domani sarà in generale poco nuvoloso o quasi sereno. Foschie o nebbie nelle zone interne in nottata e al primo mattino. Temperature minime con valori attorno ai 12-13°, massime in ulteriore risalita con valori attorno ai 25-27°. Venti deboli di direzione variabile. Mare poco mosso, localmente mosso.