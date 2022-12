Meteo. Come sarà il tempo giovedì 22 dicembre

Grosseto: Per la giornata di domani in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà variabile. Dal pomeriggio probabili deboli piogge, in serata previste aperture del cielo. Temperature minime in rialzo con valori attorno ai 8-10°, massime stabili con valori attorno ai 12-14°. Venti moderati, localmente tesi di direzione variabile. Mare poco mosso.



In Toscana il cielo domani sarà nuvoloso al mattino, in miglioramento durante la giornata con aperture del cielo. Nelle zone centrali cieli più nuvolosi con probabili deboli piogge. Temperature minime stazionarie, con valori attorno ai 6-7°, massime stabili con valori attorno ai 12-14°. Venti deboli o localmente moderati di direzione variabile. Mare mosso.