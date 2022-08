Meteo. Come sarà il tempo domenica 28 agosto

Grosseto: Per la giornata di domani in Maremma e in provincia di Grosseto, il cielo sarà poco nuvoloso. Possibile nuvolosità al mattino, in dissolvimento durante la giornata. Temperature minime stabili con valori attorno ai 19-21°, massime stabili con valori attorno ai 30-31°. Venti da deboli a moderati di direzione variabile. Mare poco mosso.



In Toscana il cielo domani sarà in generale poco nuvoloso. Possibili spunti temporaleschi durante il pomeriggio nelle zone interne. Temperature minime stabili, massime stabili punte fino a 32-33°. Venti da deboli a moderati di direzione variabile. Mare poco mosso, localmente mosso.