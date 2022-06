Messa e Processione per le celebrazioni del Corpus Domini

Giovedi 16 giugno, ore 20:30 - cattedrale di Grosseto.



Grosseto: La solennità del corpo e sangue del Signore è una delle feste più sentite nella Chiesa. Ricorre il giovedì della seconda settimana dopo la Pentecoste: quest’anno il 16 giugno, anche se può essere celebrata la domenica.

In città, il Corpus Domini viene solennemente celebrato questa sera, 16 giugno, con la Messa in duomo alle 20:30 e, a seguire, con la processione eucaristica (p.zza Duomo, p.zza Dante, via Ricasoli, Porta Vecchia, p.zza del Mercato, via Ximenes, via Gramsci, Porta Corsica, p.zza Gioberti, via Manin, p.zza Duomo).

Sono particolarmente invitati i catechisti con i bambini che hanno ricevuto la Prima Comunione nelle domeniche di maggio, con indosso l’abito bianco.

A presiedere la Messa e a guidare la processione sarà, quest’anno, mons. Franco Agostinelli, vescovo emerito di Prato e già vescovo di Grosseto; ha accolto l’invito, dato che il vescovo Giovanni sarà, in quei giorni, in Terra Santa in pellegrinaggio con un gruppo di fedeli della diocesi di Pitigliano ed anche col vescovo emerito Rodolfo.