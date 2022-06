Mercoledì assemblea annuale di Confagricoltura Grosseto

Si terrà presso l’azienda agricola Rocca di Montemassi mercoledì 15 giugno.



Grosseto: Confagricoltura Grosseto ha indetto per mercoledì 15 giugno alle ore 10 presso l’azienda Agricola Rocca di Montemassi la propria assemblea annuale nel corso della quale sarà sottosto ai soci il bilancio consuntivo 2021 e quello preventivo 2022. Attesa per la relazione del presidente Attilio Tocchi che compirà una disamina sulla situazione che sta vivendo l’intero settore, propo-nendo le possibili soluzioni o azioni che l’associazione sta compiendo a livello nazionale. Insieme a lui sono attesi gli interventi di Antonfrancesco Vivarelli Colonna, del presidente di Confagricol-tura Toscana, Massimo Neri e dell’ex direttore nazionale Franco Postorino. L’azienda Rocca di Montemassi si trova lungo la S.P. 91 in località Pian del Bichi.