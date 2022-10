Attualità Mercatino dei Ragazzi: il Comitato per la Vita dice 71.333 volte Grazie! 10 ottobre 2022

Redazione Grosseto: Ultimate le operazioni adesso è ufficiale! Il Mercatino dei Ragazzi edizione 2022 riesce a raccogliere una CIFRA ECCEZIONALE: 71.333 euro all’interno dei quali sono conteggiate le donazioni degli eventi di PAGANICO, ROCCASTRADA, ARCIDOSSO che tradizionalmente vengono consegnate proprio il giorno del Mercatino. È una gioia incontenibile, una soddisfazione immensa che ripaga di tutti gli sforzi, sacrifici e difficoltà. «Quindi - dicono dall'organizzazione - possiamo annunciare che la cifra raggiunta è addirittura superiore a quanto necessario per l’acquisto del nostro obiettivo. CE L’ABBIAMO FATTA GRAZIE A TUTTI VOI! E sapete di chi è il merito più grande? Degli straordinari ragazzi, delle famiglie, di tutti coloro che hanno comprato, degli sponsor, degli organizzatori e dei volontari del Comitato! GRAZIE MAREMMA! Evviva il Mercatino, evviva il Comitato!». Seguici





