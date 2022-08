"Memorandum 1921 l'aggressione fascista a Grosseto". Anpi presenta l'iniziativa

Grosseto: Pochi grossetani sanno che alla fine del mese di giugno del 1921 la città fu aggredita da oltre 700 fascisti armati. Alle prime ore del 30 giugno, grazie alla connivenza delle autorità, entrarono da Porta Nuova devastando le sedi delle organizzazioni del lavoratori, i loro punti di ritrovo, ricercando i “sovversivi” nelle loro abitazioni. Quattro brutali assassinii e decine di ricoveri in ospedale per ferite da arma da fuoco e da pestaggi.



Venerdì 2 settembre 2022 alle ore 21:00, con partenza da Corso Carducci angolo viale Manetti, la Sezione ANPI “Elvio Palazzoli” di Grosseto e l'Associazione Culturale “Processo Creativo” presenteranno "Memorandum 1921 l'aggressione fascista a Grosseto".

E' la ricostruzione di quanto avvenne in quei primi drammatici giorni sulla base di documentazione inedita tratta dagli atti processuali. Un percorso che si svolgerà entro le mura cittadine, dalla barriera di Porta Nuova a Porta Vecchia, con lettura dei documenti inediti nei luoghi in cui quei fatti avvennero.

I nomi dei quattro assassinati, Savelli Giuseppe, Diani Arcadio, Francini Angelo e Neri Giovanni e i fatti che avvennero a Grosseto nel 1921 debbono tornare nella nostra memoria collettiva e culturale. Quando questa si perde permettiamo il ritorno del fascismo nelle sue nuove e vecchie forme: i tentativi di stravolgimento della Costituzione, la voglia di un uomo solo al comando per evitare la noiosa lungaggine del confronto democratico, l'assalto alla sede nazionale della CGIL e, come accade nel nostro territorio, la riproposizione di raduni di chiara connotazione fascista. Per quest'ultimo la sezione Anpi “Elvio Palazzoli” si augura che Memorandum 1921 possa contribuire a creare le condizioni per una forte risposta democratica di piazza al raduno di CasaPound, e per un voto di chiara connotazione antifascista alla prossime elezioni del 25 settembre.