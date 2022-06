Meeting Grosseto: un gioiello per Ambra Sabatini e Martina Caironi

Premiate le campionesse paralimpiche all’indomani della sfida nei 100 metri sulla pista dello stadio Zecchini.



Grosseto: Non si è ancora spenta l’eco del Meeting Internazionale Città di Grosseto, che ha entusiasmato gli spettatori dello stadio Zecchini, e c’è un altro momento significativo per due delle principali protagoniste. Le campionesse dell’atletica paralimpica Ambra Sabatini e Martina Caironi hanno ricevuto questa mattina un premio speciale, a loro dedicato, dopo la splendida sfida sui 100 metri T63.









Intorno al collo di entrambe, adesso brilla una collana in oro bianco con un diamante a fare da punto luce, di grandezza crescente in base al risultato della gara. Stavolta il duello ha visto il nuovo successo di Ambra Sabatini, come alle ultime Paralimpiadi di Tokyo e di fronte al pubblico di casa, con il tempo di 14”28 davanti al 14”42 della primatista mondiale Martina Caironi, già oro nelle scorse edizioni di Londra e Rio.





Il premio è stato consegnato nella gioielleria Mirolli e Co. del centro commerciale Maremà, a nome dell’Atletica Grosseto Banca Tema e all’indomani dell’evento organizzato con il supporto di Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Comune di Grosseto e Comune di Monte Argentario, in linea con lo spirito del meeting “Sorridi alla vita” per sottolineare il valore delle fuoriclasse azzurre, tesoro dello sport italiano.

Nella foto sotto: in mezzo Ambra Sabatini e Martina Caironi, ai lati (sx Elena Ghizzani a dx Beatrice De Santis della Gioielleria Mirolli& CO Centro Commerciale Maremà)