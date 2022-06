Medicina, importante appuntamento alle Terme di Petriolo

Sesto appuntamento del Master di II livello in medicina termale dell’Università di Pisa



Petriolo Terme: Nel prossimo week-end, tra venerdì 10 e sabato 11 giugno, le Terme di Petriolo faranno da cornice alla sesta lezione del Master di II livello in medicina termale e idrologia medica dell’Università di Pisa. La location scelta per la due giorni maremmana è quella del centro congressi dell’Hotel Mercure Petriolo Siena Terme, dove si ritroveranno medici provenienti da ogni regione d’Italia. Il centro termale del Petriolo si trova a cavallo tra le provincie di Grosseto e Siena e vanta di uno staff medico di primo livello, con il direttore sanitario prof. Fausto Bonsignori e il grossetano dr. Alessandro Bracciali e altri professionisti.

Il Master in oggetto, è organizzato dall’Università di Pisa, con professor Marco Romanelli, (nella foto) direttore della U.O.C. di Dermatologia della clinica pisana, e direttore del Master. Il master si prefigge di preparare i futuri medici specialisti nel valutare e individuare quali potrebbero essere gli interventi nella prevenzione e nella cura di patologie legate alla medicina termale e idrologia. Quella del Petriolo, dopo Salsomaggiore e Montecatini, è una delle tante tappe organizzate dall’università per preparare e formare gli specialisti sanitari in questo settore.