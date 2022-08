annuncio Salute Medici che cessano l'attività, le modalità per una nuova scelta 19 agosto 2022

Redazione Quattro dottori e due pediatri cessano l'attività il 31 agosto in Maremma.

Grosseto: Il 31 agosto cesseranno la loro attività questi medici di medicina generale: dottor Estevan Pellegrini del Distretto Colline dell'Albegna, il dottor Felice Perillo Distretto Area Grossetana ( i suoi assistiti saranno assegnati d'ufficio alla dottoressa Gloria Lolli), il dott. Franco Magnani e il dottor Fiorenzo Fabbrini, ambedue del Distretto Amiata Grossetana. Per quanto riguarda i pediatri di libera scelta finiranno l'incarico sempre il 31 agosto la dottoressa Giorgia Inchingolo del Distretto Colline dell'Albegna (i suoi assistiti saranno assegnati d'ufficio alla dottoressa Marta Bacciarini), e la dottoressa Lisa Scarselli del Distretto Area Grossetana. Gli assistiti possono esercitare la nuova scelta, dottori e pediatri, consultando l'elenco dei medici e gli orari degli ambulatori a questo link: https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra/orari-ambulatori-medici-e-pediatri-di-famiglia Ecco le possibilità per compiere la scelta del proprio medico. - Scelta online, se si è in possesso di codice Spid o codice Pin della tessera sanitaria: al link https://www.uslsudest.toscana.it/servizi-on-line (consulta la "Guida al servizio di scelta medico online") - https://www.regione.toscana.it/-/toscana-salute oppure: - compilando il modulo online presente nella pagina https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra - per telefono: al numero 0564483777, da lunedì al venerdì, 9-13,30, martedì e giovedì anche14-15.





