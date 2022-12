Medici, Bellettini (FDI): “La solita risposta non risposta dell’assessore Bezzini”

Roccastrada: “Abbiamo da poco ricevuto la “risposta” da parte della regione Toscana, all’interrogazione formulata dai consiglieri regionali Torselli, Veneri e Capecchi, di Fratelli d'Italia in merito alla carenza di medici di base nel comune di Roccastrada, con la quale non vengono fornite soluzioni propositive e accettabili, ma solamente una sorta di passa carte della burocrazia”, è quanto afferma Moreno Bellettini, presidente circolo FDI Roccastrada.







“La cosa che in parte ci fa sorridere, anche se in modo amaro, - prosegue Bellettini - è quella riportata nella risposta dell’assessore alla salute Bezzini con quale di fatto non risponde in termini politici all’interrogazione, ma si limita a girare agli interroganti una nota inviata dalla direzione sanitaria all'assessore Bezzini, il quale, bontà sua, ritiene esaustivo quanto formulato dalla ASL per risolvere i problemi di criticità assistenziale nel comune di Roccastrada”.

“Nella nota, - commenta il dirigente di Fratelli d’Italia – si legge che la Asl Toscana sudest è a conoscenza della situazione di carenza dei medici che si riscontra nel comune roccastradino, e che la stessa è simile per tutta la Toscana, prendendo atto della situazione locale e visto il fallimento dei precedenti bandi per i conferimenti di assistenza sanitaria di base ad altri medici, ha provveduto ad innalzare il massimale di scelta tra i medici di base rimasti, coinvolgendo anche professionisti del vicino comune di Civitella Paganico, e nel contempo sta studiando proposte innovative per sottoporre alla Regione”.

“Una risposta, quella della Asl, che per il circolo FDI Roccastrada è la traduzione di una "non risposta" in quanto significa che gli oltre 12.000 cittadini del comprensorio interessati, avranno a disposizione solo 5 medici, ciascuno dei quali si presume dovrà assistere circa 2.400 pazienti, prospettando in questo modo una situazione gravosa sia per i sanitari, ma soprattutto pericolosa per i cittadini, in prevalenza anziani e fragili, che si vedranno costretti a spostamenti e viaggi forzati presso il pronto soccorso di Massa Marittima o quello del Misericordia di Grosseto, il tutto condito da disagi estremi e per di più creando problemi aggiuntivi alle già note tematiche che affliggono i nostri due nosocomi”.

“Dalla risposta regionale, ancora una volta emerge la gestione fallimentare della sanità periferica portata avanti dalla Regione Toscana, dove la pochezza di idee, e il balzo indietro per la assistenza sanitaria è sotto gli occhi di tutti. FDI Roccastrada si aspettava risposte ben diverse, e soprattutto interventi celeri ed esaustivi da parte della Regione. Risposte che, viceversa, si sono limitate di fatto a “non risposte”. I cittadini roccastradini stanno vivendo da mesi sulla propria pelle quello che significa avere carenza di medici di base e di guardie mediche sul territorio. Un modus operandi che deve finire, per questo invitiamo di nuovo la giunta regionale e l'assessore alla sanità Bezzini ad adoperarsi concretamente per far cessare questo grave disservizio sanitario”, conclude Moreno Bellettini.