Ci sarà anche Mazzeo al Palio di Siena

Il presidente dell’Assemblea legislativa sarà in piazza del Campo il 2 luglio: “Uno degli spettacoli più emozionanti e affascinanti che la Toscana offra al mondo e quest’anno un segno vero di rinascita e di ripartenza”



Firenze: Tutto pronto a Siena per il ritorno del Palio dopo lo stop forzato imposto dalla pandemia: domani, sabato 2 luglio, in piazza del Campo le dieci contrade che partecipano a questa edizione torneranno a contendersi il "Cencio" e per la prima volta, da quando presiede l’Assemblea legislativa toscana, anche il presidente Antonio Mazzeo assisterà all’evento in rappresentanza del Consiglio regionale.



"Finalmente torna uno degli spettacoli più affascinanti e spettacolari della nostra regione - spiega - Il Palio di Siena è conosciuto in tutto il mondo e sono felice ed emozionato che possa tornare ad essere vissuto in tutta la sua bellezza. Per l’Istituzione che rappresento la storia, le tradizioni secolari, di cui la nostra Toscana è terra fertile, sono le fondamenta delle nostre comunità e questo Palio di Provenzano è davvero un ulteriore simbolo di rinascita per Siena e la nostra regione dopo i mesi difficilissimi che abbiamo vissuto".