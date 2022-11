𝑴𝒂𝒕𝒕𝒆𝒐 𝑺𝒕𝒓𝒖𝒌𝒖𝒍 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂 𝒊 𝒔𝒖𝒐𝒊 𝒖𝒍𝒕𝒊𝒎𝒊 𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊

Grosseto: Venerdรฌ 25 novembre alle 18:00 Matteo Strukul presenta al Museo di Storia Naturale i suoi ultimi libri "๐‘ท๐’‚๐’๐’๐’ & ๐‘ญ๐’“๐’‚๐’๐’„๐’†๐’”๐’„๐’‚" e "๐‘ป๐’“๐’† ๐’Š๐’๐’”๐’๐’๐’Š๐’•๐’Š ๐’ ๐’†๐’๐’Š๐’•๐’•๐’Š". Dialoga con l'autore Francesca Ciardiello giornalista. Intervengono Fulvia Perillo e David Berti dell'associazione Letteratura e dintorni.



๐‹'๐š๐ฎ๐ญ๐จ๐ซ๐ž

รˆ nato a Padova nel 1973. รˆ laureato in Giurisprudenza, dottore di ricerca in Diritto europeo e membro della Historical Novel Society. Le sue opere sono in corso di pubblicazione in quaranta Paesi e opzionate per il cinema. Per la Newton Compton ha esordito con la saga sui Medici, che comprende Una dinastia al potere (vincitore del Premio Bancarella 2017), Un uomo al potere, Una regina al potere e Decadenza di una famiglia. Successivamente ha pubblicato Inquisizione Michelangelo, Le sette dinastie, La corona del potere, Dante enigma, Il cimitero di Venezia e Tre insoliti delitti.

Matteo Strukul รจ autore di bestseller internazionali in cui trasforma personaggi ed eventi della nostra storia in intrighi avventurosi e avvincenti. Tradotto in 40 paesi ai primi posti nelle classifiche.

๐‘ป๐’“๐’† ๐’Š๐’๐’”๐’๐’๐’Š๐’•๐’Š ๐’ ๐’†๐’๐’Š๐’•๐’•๐’Š. Thriller Storico.

1199: รจ la vigilia della festa di san Nicola e Kaspar Trevi, cavaliere templare, viene convocato dal reggente del Regno di Sicilia, in visita a Bari per assistere ai festeggiamenti. Allโ€™alba un uomo รจ stato trovato ai merli della fortezza, con il ventre squarciato e le viscere esposte: si tratta di Giuseppe Filangieri, un tempo consigliere della defunta regina Costanza di Altavilla. Dellโ€™omicidio รจ ritenuta responsabile Filomena Monforte, la bellissima dama della regina, su cui ricade la terribile accusa di stregoneria. La giovane รจ fuggita e il reggente ordina a Kaspar di ritrovarla e consegnarla alla giustizia. Il templare non รจ stato scelto a caso: egli fa infatti parte dellโ€™Ordine di San Bernardo di Chiaravalle, una confraternita di cavalieri-esorcisti dediti a combattere il demonio, in qualsiasi forma si manifesti. Sulle tracce di Filomena, Kaspar si ritroverร ad attraversare la nostra penisola da sud a nord, in un viaggio rocambolesco e funestato dalla morte: in ogni cittร in cui Filomena si rifugia, qualcuno viene ucciso in modo brutale. Cosa si cela dietro questi omicidi? La ragazza รจ davvero una strega, o un pericolo molto piรน terreno del diavolo รจ in agguato nellโ€™ombra?





๐‘ท๐’‚๐’๐’๐’ & ๐‘ญ๐’“๐’‚๐’๐’„๐’†๐’”๐’„๐’‚. Il romanzo di un amore. Romanzo storico.

Due giovani alla scoperta dellโ€™amore. Un destino travolto dalla storia. Una passione divenuta leggenda. Fra le torri e i castelli dellโ€™Italia medievale si consuma una delle piรน grandi storie dโ€™amore di tutti i tempi, quella fra Paolo Malatesta e Francesca da Rimini. Francesca ama i libri e le avventure di maghi e cavalieri, sogna un Lancillotto che le faccia battere il cuore. Nel suo destino, perรฒ, cโ€™รจ un matrimonio combinato con il rozzo Giovanni Malatesta, guerriero spietato e conquistatore sanguinario. La sua sorte sembra giร scritta, almeno fino a che Francesca non incontra Paolo, il fratello di Giovanni venuto a sposarla per procura. Nellโ€™attimo in cui si scambiano il primo sguardo, i due cognati sono giร perduti, condannati a bruciare di un sentimento impossibile da vivere a pieno eppure troppo doloroso da reprimere. La loro passione, resa immortale da Dante Alighieri nel canto V dellโ€™Inferno, rivive fra le pagine di questo romanzo insieme allo splendore dellโ€™Italia del tempo, con le sue corti e i tornei, gli intrighi e gli inseguimenti. Paolo e Francesca รจ il grande affresco di un amore tormentato in cui mito e storia si intrecciano; una ricostruzione avvincente e al tempo stesso rigorosa di unโ€™epoca che non smette mai di affascinarci.