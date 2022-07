Matrimonio in Vigna: Toscana al top

Matrimonio in Vigna: Tenuta Casadei e l’incanto di una Toscana antica

L’esperienza di un matrimonio in campagna può assumere connotazioni e coloriture differenti. C’è chi si accontenta - si fa per dire, del semplice e ben riuscito matrimonio in agriturismo, che si svolge nell’arco di una giornata. E chi punta ad un’esperienza ancor più coinvolgente per gli sposi e gli invitati, che include magari l’organizzazione di attività collaterali nei giorni precedenti e successivi alla cerimonia vera e propria, nonché del pernottamento degli ospiti.



Da qualsiasi prospettiva la si veda, la campagna è la location perfetta per un evento all’insegna della convivialità, del divertimento e dell’incontro. Trovandoci a parlare di contesti rurali al top in Italia, non possiamo che partire dalla cara vecchia Toscana. Una regione in cui in alcuni casi si è riusciti a preservare l’integrità del paesaggio antropico, quel solco creato dal passaggio comune del pennello dell’uomo sui colori della natura. Da sempre la vigna rappresenta l’ambiente iconico di questo incontro. E del resto già i nostri nonni si sposavano in vigna, non tanto perché fosse la moda, la tendenza del momento. Ma perché in vigna si poteva stare bene, in tanti.





Suvereto, una location originale nella Toscana di mare

Oggi vogliamo portarvi a Suvereto, in provincia di Livorno, nella Maremma settentrionale. Suvereto è un borgo molto quotato per la sua bellezza e la sua posizione - sulle colline metallifere, a pochi chilometri dal mare. Qui durante tutto l’anno si avvicendano le degustazioni e gli eventi legati al vino, ma anche eventi più mondani come la famosa Sagra del Cinghiale. Sono decine e decine le aziende vinicole che operano in quest’area, sfruttando eccellenti condizioni pedoclimatiche per la vinificazione di uvaggi internazionali e locali.

Tra le location per matrimoni in Toscana, quest’area può riservare delle incantevoli sorprese. Ci troviamo a poca distanza da zone più blasonate come quella di Bolgheri, ma proprio qui sta l’incanto racchiuso in quest’esperienza. Un matrimonio ha bisogno anche di una certa dose di intimità.

Sposarsi in Maremma: un’esperienza unica presso Tenuta Casadei

La Toscana è piena di castelli, ville, agriturismi e tenute che si prestano a divenire magnifiche location per eventi nuziali. Sposarsi in vigna presso Tenuta Casadei è qualcosa di diverso. Qui sarete ospiti all’interno di quello che viene definito un vero e proprio Organismo Agricolo. L’azienda agricola - composta dalle vigne, dagli animali, dagli uomini e dalle piante e tutti i microrganismi, gli esseri viventi che contribuiscono a mantenerla in equilibrio, è essa stessa un essere vivente. Alla base di questa visione c’è il metodo di produzione BioIntegrale®. Un metodo di vinificazione che, pur rispondendo al disciplinare del Biologico e del Biodinamico, gode di una sua singolarità. Un approccio che va a iscrivere nella storia di ogni bottiglia un’impronta unica.

Stefano Casadei e Fred Cline, gli enologi dietro a quest’azienda vinicola di Suvereto, concordano nel dire che “il biointegrale è una filosofia di vita, un modo di pensare [...], restituire l’agricoltura alla natura tutelando la biodiversità delle forme di vita, e fare del benessere della natura il fulcro di ogni scelta agricola e vitivinicola.”





Un Matrimonio unico a Tenuta Casadei

Immersa nel paesaggio unico dell’Alta Maremma, a poco più di 10 km dal mare, Tenuta Casadei è dotata di scorci naturali che sembrano essere messi lì apposta, il palcoscenico ideale per convolare a nozze, supportati da strutture moderne ed accoglienti. Eleganti sale interne e suggestivi spazi outdoor rendono questa tenuta la location ideale per chi vuole sposarsi in Maremma puntando sulla qualità.

Un’esperienza originale, che rimarrà impressa per molto tempo nel cuore dei vostri ospiti. Qui non troverete i fasti del lusso sfrenato, e neppure i servizi legati al benessere delle SPA. Potrete però organizzare un evento personalizzato, che includa, nei giorni precedenti all’evento o nel giorno stesso visite in cantina e percorsi alla scoperta dell’Organismo Agricolo.

“La cerimonia, il cocktail o aperitivo, il pranzo o la cena - sia a buffet che servita - possono essere tenuti nel giardino, sulla terrazza panoramica, nella vigna, nelle sale interne. Il numero consigliato di ospiti è di 80/90 persone. Gli sposi potranno decidere di aggiungere una visita alla cantina, all’anforaia e alla barriccaia e, per un numero di ospiti limitato, offrire una degustazione in anforaia. Prima o dopo la cerimonia sarà possibile fare un tour della Tenuta in carrozza, trainata dai cavalli dell’azienda. E ancora celebrare il matrimonio in mezzo ai filari di vite, al tramonto.”