Mastiff antico lavoratore del mare ora yacht a Porto Santo Stefano

Porto Santo Stefano: Si, un gioiello raro e antico è da ammirare al Porto del Valle di Porto Santo Stefano, è Mastiff lavoratore del mare del passato con 32 anni di onorato servizio e poi rianimato e riportato allo splendore di un tempo e trasformato in autentico e confortevole yacht.



Artemare Club, che lo ha documentato per l’Archivio storico dello Yachting all’Argentario custodito presso la sede del sodalizio, racconta che è stato costruito in Inghilterra nel 1967 per la Royal Navy con compiti di salvataggio e rimorchi ed è rimasto in servizio fino all’inizio degli anni 2000, posto in disarmo con periodica attività di manutenzione è stato acquistato della società italiana Eta srl, specializzata nel recupero e modifica di rimorchiatori. La trasformazione di Mastiff è avvenuta nei cantieri di Fiumicino in varie fasi dall’agosto del 2004 e ha interessato la manutenzione straordinaria, gli interni oggetto di un accurato refitting così da realizzare ambienti e locali dallo stile moderno ma senza perdere quel gusto un pò retro' con cabine ampie e confortevoli rifinite con legni pregiati e con un grande salone che può ospitare fino a dodici persone, gli ampi spazi esterni godono di una notevole possibilità di sfruttamento sia per il completo relax sia per la pratica di sport acquatici. La navigazione di questo tipo di yacht non è veloce ma è più molto sicura di altre barche con ogni condizione meteo marine.

Il Mastiff, ricorda poi Artemare Club, può essere considerato un simbolo di storia navale come lo sono diventati i rimorchiatori Prometej della Alberta Ferretti e il Sant’Andrea di Bud Spencer, entrambi trasformati in confortevoli yacht. Per chi vuole conoscere di più la loro storia a Porto Santo Stefano nella biblioteca di Artemare Club sono presenti a disposizione dei media soci e simpatizzanti dell’Associazione tanti articoli del comandante Daniele Busetto e i libri “Scuffy the Tugboat” di Gertrude Crampton, illustrato da Tibor Gergely e pubblicato nel 1946 come parte della serie “Little Golden Books”, “Hollands Glorie” scritto prima della seconda guerra mondiale e riguardante i pericoli affrontati dagli equipaggi dei rimorchiatori olandesi, il romanzo “The Captain” del 1967 sul comandante di un rimorchiatore, volume che ha venduto oltre un milione di copie e il libro di Farley Mowat “The Grey Seas Under”, che racconta la storia di un leggendario rimorchiatore del Nord Atlantico, tanto per citarne alcuni.