“Massae Diebus” a Massa Marittima, il Festival Cosplay Medieval Fantasy

Da venerdì 17 a domenica 19, dalle ore 17, nella cornice del Cassero senese tre giorni di esibizioni, spettacoli, simulazioni di duelli, stand di oggettistica e punti ristoro



Massa Marittima: Torna Massae Diebus, il Festival Cosplay Medieval Fantasy in programma da venerdì 17 a domenica 19 giugno, nella suggestiva cornice del Cassero senese. Tre giorni di esibizioni e spettacoli, con inizio ogni giorno alle ore 17, simulazioni di duelli, giochi di fuoco e rullo di tamburi, stand di oggettistica Medieval Fantasy e punti ristoro. Giunta alla quinta edizione Massae Diebus trasforma Massa Marittima per un fine settimana intero nel regno dei cosplayer, ovvero di coloro che amano travestirsi da personaggi dei film e della letteratura fantasy interpretando per un giorno un ruolo di fantasia. La manifestazione è a ingresso libero. Sono stati posizionati diversi punti scenografici dove poter scattare selfie e foto ricordo. Chi ha voglia di mettersi in gioco può unirsi al gruppo dei cosplayer e partecipare alla gara per eleggere il miglior cosplayer dell’edizione 2022. Sono stati allestiti dei camerini per cambiarsi d’abito e truccarsi. L’iscrizione alla gara potrà essere effettuata direttamente al Cassero Senese nell’apposito stand.

“Edizione dopo edizione Massae Diebus è uno spettacolo ricco di fantasia e colpi di scena proprio grazie all’originalità e alla creatività dei cosplayer che rendono unica la festa. - commenta Irene Marconi, assessore comunale alla Cultura – La manifestazione, giunta alla quinta edizione, sta crescendo anno dopo anno, anche perché Massa Marittima, città del Medioevo, offre una location particolarmente affascinante per il tema Medieval Fantasy. Massa Diebus è un’attrazione per le famiglie con bambini e per gli appassionati di fotografia che riescono a ritrarre la nostra città in un’atmosfera d’altri tempi, animata da personaggi di fantasia che indossano bellissimi abiti.”

L’evento è organizzato dal Comitato Festeggiamenti San Bernardino, con il patrocinio del Comune di Massa Marittima e dell’Avis. Il programma prevede: venerdì 17 giugno, alle 17, l’apertura degli stand di oggettistica e dei punti ristoro e l’apertura della selfie area in cui sarà possibile scattare foto con le seguenti ambientazioni: il santuario e trono del drago; il tempio cinese, la medieval magic area con fate, draghi, gnomi e personaggi fantastici. Alle ore 18 sfilata con corteo storico a cura della società dei Terzieri e degli Sbandieratori e Musici con partenza da piazza XXIV maggio. Alle ore 21 l’associazione Liber Pater leggerà delle storie incantate. Sabato 18 e domenica 19 giugno la festa prosegue con l’apertura degli stand di oggettistica e dei punti ristoro a partire dalle ore 17. Saranno presenti anche alcuni artigiani della Toscana che mostreranno gli antichi mestieri. Per tutto il pomeriggio fino a sera lo spettacolo dei Mercenari con rullo di tamburi ed esibizioni pirotecniche. E poi i duelli di spade dei Cavalieri di Ildebrandino con rievocazioni storiche.

La sfilata e la premiazione del miglior cosplayer chiuderà la festa domenica 19 giugno alle ore 22. - Info: 339 8905012.