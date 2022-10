Massa Marittima, un corso di inglese gratuito per adulti. Aperte le iscrizioni

Massa Marittima: L’iniziativa è promossa e finanziata dalla commissione comunale per le Pari Opportunità. Saranno accolte le prime 12 richieste che arrivano alla mail l.rapezzi@comune.massamarittima.gr.it



La Commissione comunale per le Pari Opportunità di Massa Marittima in collaborazione con la biblioteca comunale Gaetano Badii ha organizzato un corso di inglese gratuito per adulti, rivolto a uomini e donne. Il corso partirà alla fine di novembre, con un impegno di un’ora a settimana, si svolgerà alla biblioteca comunale e sarà condotto dalla professoressa Tiziana Berti. Sarà un corso di primo livello e avrà una durata di tre mesi circa.

“Vogliamo mettere a disposizione dei cittadini questa iniziativa – afferma la presidente della Commissione comunale per le Pari Opportunità Ambra Fontani - in considerazione dell’importanza crescente della lingua inglese, sia in ambito lavorativo che per viaggiare. Il corso può essere l’occasione per imparare qualcosa di nuovo, mettersi in gioco, ma anche per trascorrere un’ora a settimana piacevole, in buona compagnia, facendo qualcosa di utile per se stessi e per gli altri.”

“Le Pari Opportunità sono anche questo, – commenta l’assessore comunale Grazia Gucci. - Ringrazio la nostra Commissione Pari Opportunità, che interpreta la sua missione culturale con progetti sempre molto concreti e utili, che contribuiscono a promuovere le pari opportunità nei diversi contesti e contribuiscono a creare occasioni di benessere e di crescita per i nostri cittadini:”

MA ECCO COME ISCRIVERSI. Il corso è al momento disponibile solo per 12 persone. La richiesta di partecipazione al corso deve essere inviata alla mail l.rapezzi@comune.massamarittima.gr.it lasciando il recapito telefonico a cui essere ricontattati. Saranno accettato le prime 12 richieste in ordine di arrivo.