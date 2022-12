Attualità Massa Marittima: parcheggio gratuito in via Corridoni durante le festività natalizie 17 dicembre 2022

Redazione Dal 17 dicembre all’8 gennaio, negli stalli blu di via Corridoni si potrà parcheggiare gratuitamente con disco orario e sosta per un massimo di due ore.

Massa Marittima: La Giunta comunale di Massa Marittima ha deliberato di rendere gratuito per le festività natalizie il parcheggio delle auto negli stalli blu di via Corridoni, che solitamente sono a pagamento. La misura entra in vigore a partire da sabato 17 dicembre e sarà valida fino all’8 gennaio, con disco orario e sosta massima consentita di due ore per ogni auto. “Si tratta di una richiesta che è arrivata all’amministrazione comunale dal Centro Commerciale Naturale, – spiega il sindaco Marcello Giuntini – nel corso dell’incontro che si è svolto nei giorni scorsi. L’abbiamo accolta, ritenendola fattibile, limitatamente al periodo del Natale, per favorire la fruibilità del centro storico durante gli eventi da parte di residenti e turisti. La Multiservizi che ha in gestione i parcometri, ha aderito alla richiesta di Comune e CCN. Nel corso dell’incontro abbiamo affrontato anche la questione del varco elettronico e su questo il Centro Commerciale Naturale ha avanzato la richiesta di prevedere nei mesi invernali, in alcuni orari della mattina e del pomeriggio, l’apertura del varco. Anche su questo punto c’è la disponibilità dell’amministrazione comunale ad avviare una sperimentazione nel corso del 2023, subito dopo le festività natalizie, nei mesi di gennaio e febbraio e novembre.” “Siamo felici del percorso avviato con il Centro Commerciale Naturale – aggiunge l’assessore alle Attività Produttive e al Commercio, Grazia Gucci - che ci consente di operare insieme nel comune obiettivo della valorizzazione del centro storico, del suo patrimonio e delle sue attività.” Seguici





