Massa Marittima, lavori in via Fermi, via Curiel e via Carducci

Redazione Massa Marittima: Proseguono gli interventi di riqualificazione delle strade a Massa Marittima. Partendo da via Fermi, per proseguire su via Curiel e successivamente via Carducci, il Comune sta realizzando una serie di lavori di fresatura del manto stradale e successiva riasfaltatura.

“Questi interventi fanno parte di un ampio programma di riqualificazione dei nostri centri abitati che l’amministrazione comunale sta portando avanti, dando risposte ai cittadini rispetto agli impegni presi. - afferma il sindaco Marcello Giuntini –Oltre alle opere già realizzate abbiamo diversi cantieri aperti e tutti stanno procedendo: la palestra è in via di ultimazione, così come i lavori al Museo Subterraneo. Stiamo andando avanti con i lavori alla rotonda di viale del Risorgimento e su questa via stiamo ultimando la messa in sicurezza del muro. C’è tanto fermento e abbiamo molte altre progettazioni in procinto di partire, che riguardano il capoluogo e le frazioni, in particolare Valpiana e Prata. Stanno per partire anche i lavori per l’ascensore, che permetterà di abbattere le barriere architettoniche al Cassero, per la visita della Torre del Candeliere e della Cinta Muraria.”

