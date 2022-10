Massa Marittima, “Farina del tuo sacco” speciale San Cerbone

Massa Marittima: Domenica 9 ottobre, dalle 10 alle 22, mercato enogastronomico e dell’hobbistica, del centro storico. Dalle 21 alle 23 concerto a cura del Coro Polifonico Minatori Santa Barbara. Il pomeriggio alle 15 e 30 Trofeo San Cerbone per i Piccoli Balestrieri.

Si intitola “Farina del tuo sacco speciale San Cerbone” la manifestazione giunta alla sesta edizione, che si svolgerà domenica 9 ottobre nel centro storico di Massa Marittima, dedicata alla promozione dei prodotti agroalimentari di qualità del territorio. La manifestazione si lega alla festa dedicata a San Cerbone, patrono della città, e recupera la tradizione dell’antica fiera che si teneva nella piazza principale davanti alla Cattedrale, intitolata proprio a San Cerbone.

Oltre al mercato enogastronomico e dell’hobbistica con circa 20 stand aperti dalle 10 alle 22 di sera, la giornata sarà animata da spettacoli di strada e trucca bimbi. Il programma prevede inoltre: alle 12 e alle 17 e 30 cooking show con Diana; alle 15 e 30 spettacolo di bolle.

Il pomeriggio alle 15 e 30, in piazza Garibaldi sarà disputato il Trofeo San Cerbone per i Piccoli Balestrieri. Seguirà alle 16 e 30 l’esibizione dei Giovani della Compagnia Sbandieratori e Musici della Compagnia dei Terzieri Massetani e alle 18 e 30 musica dal vivo. Presenterà e animerà la giornata il comico Kagliostro. Dalle 21 alle 23 finale in bellezza, nella sala dell’Abbondanza, con il concerto a cura del Coro Polifonico Minatori Santa Barbara.

Farina del tuo sacco, speciale San Cerbone, è organizzata dall’associazione Le Brutte Persone, con il patrocinio del Comune di Massa Marittima. “Si tratta di una manifestazione ricorrente – afferma il sindaco Marcello Giuntini - che valorizza l'offerta enogastronomica del territorio. Olio, vino, formaggi, pasta e farine di grani antichi sono solo alcune delle eccellenze delle nostre aziende locali che coltivano con metodi tradizionali e rispettosi dell'ambiente. La scelta di allestire il mercato in occasione della festa di San Cerbone è anche un modo per incentivare il turismo di prossimità e promuovere il contatto diretto tra produttori e consumatori, in un periodo dell’anno magico: l’ottobre maremmano, Infatti, è il mese ideale per riscoprire il territorio, visitare il centro storico di Massa Marittima, trascorrere una piacevole giornata all’aria aperta.”