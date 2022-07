Martino Colosi, tecnico dalla Maremma alla nazionale di Triathlon

Marina di Grosseto: E' una bella storia di passione ed impegno quella che dalla Maremma ha proiettato il tecnico di una società grossetana, la SBR3, in seno alla nazionale giovanile di Triathlon che sta formando gli atleti che tra poco meno di due anni si sfideranno alle prossime olimpiadi.

Il cinquantenne marinese Martino Colosi, con un passato da dilettante nel ciclismo e un paio di partecipazioni mondiali di Triathlon nel cross country (la declinazione in mountain bike del triathlon) è da anni un tecnico tra i più accreditati in Italia e, dall'anno scorso, al centro del progetto Sviluppo Italia per la Federazione Italiana Triathlon.

La nuova governance del Triathlon azzurro ha puntato su di lui per metterlo al servizio, assieme ad un pool ristretto di allenatori, della squadra nazionale giovanile che periodicamente si ritrova in Italia e all'estero per raduni mirati. Convocato per seguire gli azzurri negli Europei assoluti in Germania di inizio agosto, Colosi ha già ricevuto la chiamata anche per i Campionati Mondiali Universitari in Brasile a inizio Settembre. Ma non solo di nazionale si occupa il tecnico che per SBR3 allena il settore giovani: Davide Catalano, il talento maremmano in forza proprio alla SBR3, ha recentemente ottenuto l’argento ai Campionati Italiani di Triathlon Cross nella sua categoria ed un’ottima sesta piazza in quello di Triathlon su strada.







Di sicuro una spinta enorme per il movimento che affronta anche la stagione di ciclismo su strada FCI con ottimi risultati e che si prepara alla due giorni organizzativa del 24 e 25 Settembre in cui per il Comune di Grosseto a Marina proporrà la collaudata due giorni di gare di Triathlon nazionale. La società maremmana, grazie ai main sponsor Spirulina Becagli, Antiflamme e Conad (events partner) sta costruendo la promozione 2023 aperta a tutti coloro che, dai 5 ai 18 anni, vogliono avvicinarsi al mondo del ciclismo o del triathlon, per gareggiare o solo per stare in salute allenandosi.

Per info: sbr3triathlon@gmail.com