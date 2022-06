Marina, atto vandalico sul cavallino rampante

"Avviate le attività di ripristino: Grazie alle telecamere sarà presto identificato il responsabile”.



Grosseto: Ancora un atto vandalico contro il cavallino rampante, monumento simbolo di Marina di Grosseto. Questa volta, l’opera d’arte è stata deturpata sui fianchi utilizzando uno spray nero. “Ancora una volta – commentano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Polizia Municipale Riccardo Megale – condanniamo con fermezza questo nuovo atto vandalico contro la scultura del cavallino. Mai come in questi casi riteniamo di primaria importanza che, una volta risaliti al responsabile di questo crimine, la giustizia possa fare il suo corso in modo da lanciare, tutti insieme, un messaggio improntato alla legalità e all’assoluto rispetto del patrimonio pubblico. Del resto, grazie al circuito di videosorveglianza attivo nella zona, sarà possibile arrivare a indentificare l’autore del gesto, per poi mettere in moto tutte le azioni conseguenti, compreso il deferimento alle competenti autorità”. Nel frattempo, sono già iniziate, e termineranno nella giornata di domani, le attività di ripristino dell’opera.