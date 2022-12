“Margini” torna al cinema Stella

Allo spettacolo serale di domani 27 dicembre anche Niccolo’ Falsetti e Francesco Turbanti



Grosseto: Torna al Cinema Stella, “Margini” il film interamente girato a Grosseto. Domani, martedì 27 e mercoledì 28 dicembre alle 17 e 21.15, la sala di Gianni Burronni ospita la commedia punk di Niccolò Falsetti e Francesco Turbanti che ha vinto il premio del pubblico alla Settimana della Critica alla Mostra del Cinema di Venezia e che è stato accolto con favore dalla critica e anche da altri festival internazionali. E proprio domani allo spettacolo serale saranno presenti il regista e l’attore grossetani. Al film hanno partecipato tante persone della città come Ginevra De Carolis, Alessandro Veridiani e tanti altri come comparse - tra cui il compianto Gigi del Caffè Ricasoli - o collaborazioni. Un’occasione imperdibile per chi non ha avuto la possibilità di vedere il film e per chi ha voglia di rivederlo.





Siamo a Grosseto nel 2008. Edoardo, Iacopo e Michele sono i giovani membri di un gruppo punk. Stanchi di suonare tra sagre e feste dell’Unità, hanno finalmente l’occasione di riscattarsi aprendo la data bolognese dei Defense, famosa band punk hardcore americana. Quando il concerto viene annullato, i tre non si danno per vinti: se non possono andare a Bologna a suonare con i Defense, allora saranno i Defense a venire a Grosseto. Il piano, però, si rivela più difficile del previsto: i paradossi della vita di provincia trasformano ogni dettaglio in un problema insormontabile, mettendo in discussione la riuscita dell’impresa ma soprattutto ciò a cui i tre tengono di più: la loro amicizia.

Dice Falsetti nelle note di regia: “Cos’è una commedia punk? È la storia di un gruppo di amici che si fissa su un obiettivo apparentemente facile: quello di organizzare un concerto con una band americana in una piccola città di provincia. Quello che Miche, Edo e Iac ancora non sanno, è che il rumore e la rabbia del punk faticano a coesistere con il silenzio della loro polverosa Grosseto. È così che nasce Margini, dalle esperienze vissute dai suoi due autori, grossetani e musicisti in un gruppo punk, e dalla consapevolezza che la provincia, prima o poi, diventa troppo stretta per contenere i sogni dei più giovani. E che, se non se ne scappa in tempo, si rischia di diventare parte delle stesse dinamiche in cui si faticava così tanto a riconoscersi.”