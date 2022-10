"Margini" per la riapertura del cinema Stella

Mercoledì 19 ottobre in programma la commedia punk di Niccolò Falsetti e Francesco Turbanti



Grosseto: Il cinema Stella riparte domani, mercoledì 19 ottobre, con le proiezioni. E riparte con “Margini”, la commedia punk girata interamente a Grosseto che ha vinto il premio del pubblico alla Settimana Internazionale della Critica della Mostra del Cinema di Venezia e che dopo oltre un mese dall’uscita è ancora in sala. Merito di Niccolò Falsetti e Francesco Turbanti che hanno realizzato un film ambientato nella provincia, ai “margini” appunto, in cui possono riconoscersi tante piccole città. Poi la storia, che racchiude i sogni di una gioventù sempre più sacrificata nella burocrazia ma che sa rispondere con la caparbietà tipicamente toscana per raggiungere i propri obiettivi, è una vera boccata d’ossigeno.

Così i tre amici del film, chiamati come gruppo spalla durante l’esibizione a Bologna della loro band del cuore, i Defense, quando il concerto salta hanno un’idea: portare i Defense a Grosseto. Tra impiegati comunali, spazi che non si trovano, la ricerca della dotazione tecnica, si racconta la loro amicizia, le loro famiglie, i loro diversi punti di vista che possono convergere sull’obiettivo o esplodere. Riusciranno nell’impresa di portare i Defense a Grosseto e cosa cambierà questa esperienza nel loro vissuto? Chissà. Basta andare a vedere il film e anche se alla fine tutto tornerà come prima, rimane la capacità e l’orgoglio di averci provato.

Un’occasione unica per chi vuole rivedere il film o lo ha perso che Gianni Burronni, gestore del cinema Stella, vuole dare ai propri affezionati frequentatori e omaggiare i ragazzi grossetani che hanno lavorato alla sua realizzazione, Falsetti e Turbanti in primis, ma anche tutti gli altri. Il film sarà introdotto alla proiezione delle 21.15 da Alessio Brizzi.





Proiezioni: ore 17 e 21.15

Ingresso: 7 euro spettacolo delle 17:00 - 8 euro con aperitivo cena alle ore 20:00 per spettacolo delle 21:15 – Sostenitori 10 euro