Maremma, una delle tante gemme d’Italia

La Maremma nel sud della Toscana ha un fascino unico. Immergiti nell'atmosfera artistica, fai una passeggiata attraverso isolate cittadine medievali in collina o lungo chilometri di spiagge incontaminate e assaggia alcuni dei migliori frutti di mare della Toscana mentre ti rilassi e giochi sul telefono al casino online. Molte persone non vedono mai questo lato della Toscana.



La Maremma ha un'atmosfera diversa rispetto al resto della Toscana. È meno accessibile, il che si aggiunge al suo fascino. Gran parte di esso ha un'atmosfera bohémien. Le città pittoresche e il ritmo lento della vita qui sono a dir poco rilassanti. La campagna nell'entroterra è serena, con graziosi paesini con una lunga storia. C'è il borgo murato di Pitigliano, che sorge su una rupe di tufo, e il borgo collinare di Capalbio.

La costa presenta bellissime spiagge lunghe e affascinanti borghi di pescatori come Talamone e Castiglione della Pescaia. C'è anche la Riserva Naturale del Parco dell'Uccellina, che ha pinete verdeggianti, acque limpide e sabbie bianche. La Maremma è l'ideale per gli amanti dell'outdoor; attività come trekking, ciclismo, nuoto ed equitazione sono facilmente organizzabili.





Posti da non perdere a Maremma e dintorni

Pitigliano è una destinazione da non perdere in Toscana. È un'intrigante città murata che sembra nascere dal tufo stesso. Ha un'affascinante eredità ebraica. Sorano e Sovana, insieme a Pitigliano, sono detti "paesi del tufo". Questi paesi sono costruiti su roccia di tufo e sui fianchi delle colline si trovano piccole grotte un tempo antiche abitazioni. Sovana ha una bellissima cattedrale e Sorano ha alcune imponenti fortificazioni e porte medievali. I paesi del tufo sono collegati da una rete di 'strade incassate' percorribili ancora oggi. La Necropoli di Sovana è ricca di importanti tombe etrusche.

Monte Argentario è situato sulla punta più meridionale della Toscana, questo è un promontorio che si protende verso il mare e offre panorami mozzafiato. Il vivace Porto Santo Stefano, con i suoi numerosi ristoranti di pesce a picco sul mare, si trova nelle vicinanze. La zona più pittoresca è Porto Ercole Centro Storico, e la spiaggia più bella è il Tombolo della Feniglia sul lato sud.

Il Parco dell'Uccellina nel Parco Naturale della Maremma è un'area protetta di 9800 ettari con spiagge incontaminate, pianure, dune di sabbia e macchia mediterranea. Ottimo per birdwatching e trekking.





Attività da fare

Guarda i fenicotteri rosa!

Sei arrivato alla riserva naturale provinciale Diaccia Botrona, una zona umida salata pianeggiante vicino alla spiaggia di Castiglione della Pescaia. Uccelli di ogni tipo prosperano qui, ma i fenicotteri rosa sono l'attrazione principale, radunandosi in grandi gruppi e stando in piedi su una gamba sola, in attesa che tu li spii dalle vicine capanne di birdwatching. Inizia il tuo tour al Museo Casa Ximenes, una storica struttura rossa che ospita un'interessante spiegazione multimediale della geografia di questa regione della Toscana. Poi, in estate, fai un tour guidato in barca della riserva, dove esperti ranger armati di binocolo ti mostreranno alcuni degli incredibili animali selvatici della zona. Niente paura per le zanzare: l'acqua salata e gli uccelli le tengono a bada!

Sport acquatici

Se la "balena spiaggiata" non fa per te, ci sono una miriade di sport da tavola che sfruttano la sabbia e l'acqua. Il kitesurf è l'attività più praticata a Fiumara dove il vento è quasi sempre presente dopo le 15:00. Da lontano, vale la pena guardare questo sport. La maggior parte dei resort più grandi lungo la costa ha scuole di surf e vela dove è possibile noleggiare o imparare a usare piccole barche a vela, windsurf e tavole SUP.

Dai un’occhiata alle piscine naturali

Riti invernali come la visita alle terme risalgono all'epoca romana. Le principali piscine naturali calde sono Saturnia, Sorano, Venturina e Petriolo. Saturnia è la più sviluppata, con un hotel di lusso e numerosi giochi d'acqua, ma ha anche una nota area balneare libera con problemi di controllo della folla. Il caldo ruscello di Petriolo, situato nei boschi sotto la superstrada Siena-Grosseto, attira una folla bohémien.

Assaggia il vino locale

Per la sua vicinanza alla costa, la Maremma ha un clima più temperato che nell'entroterra. Essendo uno sviluppo più recente in Toscana, i suoi vini sono meno conosciuti di quelli della vicina Montalcino. Tuttavia, stanno rapidamente recuperando terreno: la Maremma ha una DOCG, sette DOC, due IGT e tre strade del vino. Bianco di Pitigliano e Ansonica Costa dell'Argentario sono due bianchi da provare in estate.

Sebbene l'enoturismo sia ancora agli inizi in questa regione, ci sono aziende vinicole con visite regolari e alcune spettacolari strutture architettoniche, tra cui l'abbagliante Petra a Suvereto e la Rocca di Frassinello di Renzo Piano vicino a Gavorrano.