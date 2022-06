"Maremma Archeo film": pronti, Etruschi, via!

17-19 giugno al Giardino dell’archeologia di Grosseto.



Grosseto: Al via venerdì 17 giugno ore 21:15 “Maremma Archeo film” il Festival internazionale di archeologia, arte e ambiente ospitato fino al 19 giugno nel Giardino dell’Archeologia (ingresso libero e gratuito). Ad aprire la tre giorni “La fortuna degli Etruschi” e la loro lunga storia del viaggio nella bellezza dell'arte etrusca.

Partendo dai capolavori esposti al Museo di Villa Giulia e da analoghi pezzi forti custoditi nel Museo delle Civiltà, il film è un affascinante viaggio alla scoperta dell’antico popolo etrusco per comprendere quell’universo che ha segnato la cultura europea e italiana in diverse epoche. Dalla “Grande Etruria” a cui si ispiravano i Medici nel Cinquecento, fino al mito del “mistero” etrusco che ancora in epoca contemporanea, veicolato da una divulgazione favolistica, alimenta la saggistica, la letteratura e il cinema. Ospite della serata per la consueta conversazione a tu per tu col pubblico Susanna Sarti, direttrice dell’Area archeologica nazionale di Roselle. Chiude la serata la pellicola Seleucus I Nikator. Il breve film animato racconta la personalità di Seleuco I il Nicatore, uno dei grandi successori di Alessandro e fondatore della leggendaria dinastia dei Seleucidi.







Il pubblico, in qualità di giuria popolare, potrà esprimere il proprio giudizio sui film in concorso contribuendo all’attribuzione del Premio “Maremma Archeofilm” alla pellicola più gradita. Ogni sera brindisi con i vini offerti da LaSelva

La manifestazione è organizzata da “Archeologia Viva (Giunti Editore)/Firenze Archeofilm” e Associazione M.Arte.

Informazioni: 0564. 488752 (Museo Archeologico di Grosseto)

In caso di maltempo il festival si svolgerà presso il Museo di Storia Naturale (str. Corsini 5, Grosseto).