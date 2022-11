Marco Simiani capogruppo PD in Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici

I complimenti di Giacomo Termine segretario provinciale del PD



Grosseto: «La nomina di Marco Simiani a capogruppo PD in Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici è una buona notizia per la provincia di Grosseto». Giacomo Termine segretario provinciale del PD commenta la nomina di Simiani. «Simiani - dice - conosce bene i problemi che hanno Maremma e Amiata e in gran parte sono contenuti nei temi trattati dalla sua Commissione. Avere un ruolo politico forte gli consentirà di difendere i bisogni della nostra terra e sostenere le opportunità che possono portarci la valorizzazione dell'ambiente, la risoluzione di tanti lavori pubblici mai realizzati e la tutela di un territorio ricchissimo e contemporaneamente fragile. Il suo ruolo è portatore di un grande carico di responsabilità e di impegni importanti. Simiani lo sa, dalla nostra terra saremo di stimolo nella ricerca comune di soluzioni ormai improcrastinabili per cittadini e imprese».

«Sviluppo della green economy, lotta ai cambiamenti climatici, contrasto al consumo di suolo, riqualificazione energetica degli edifici e ammodernamento infrastrutturale del sistema viario nazionale saranno le priorità del Partito Democratico in Commissione Ambiente della Camera nel corso della Legislatura». Lo ha annunciato Marco Simiani in un post su Facebook. «Ringrazio la Presidente Debora Serracchiani ed il Gruppo Pd per la fiducia - ha detto -; cercherò di svolgere questo mio nuovo ruolo valorizzando le capacità e le competenze dei colleghi e costruendo un confronto costruttivo con le altre forze politiche, gli enti territoriali, le associazioni e le imprese».





(foto Facebook Marco Simiani)