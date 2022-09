Marco Simiani, candidato PD alla Camera dei Deputati interviene sulla scuola

Grosseto: «Buon inizio a chi lavora nella scuola!

In questi giorni - commenta Marco Simiani, candidato PD alla Camera dei Deputati per il Collegio Toscana 2 Arezzo Siena Grosseto Livorno - le nostre scuole stanno portando avanti la nomina degli insegnanti e del personale A.T.A. ( Assistenti Tecnici Ausiliari). Occorre portare gli stipendi dei docenti in linea con le medie europee. L’investimento stimato dal PD si aggira tra i 6 e gli 8 miliardi di euro. Per quanto riguarda l’obbligo scolastico non abbiamo dubbi: infanzia obbligatoria e gratuita; fondamentale la formazione continua dei docenti; mense scolastiche gratuite; più docenti di sostegno per garantire inclusività! Come innovazione didattica è importante attivare l’orientamento delle ragazze verso la scelta di discipline STEM “Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica. Infine l'edilizia scolastica deve prevedere forti investimenti all’insegna della sostenibilità, sicurezza e innovazione tecnologica per un totale di 10 miliardi di euro.

Su questo il PD ha individuato le opportune coperture finanziarie per 10 miliardi!

E allora unisciti anche tu! Io ci sono!».