Marco e Silvia domani sposi

Grosseto: Sabato pomeriggio 29 ottobre, alle 18:00, nella Sala Consiliare del Comune di Grosseto, si uniranno in matrimonio, Marco Ombrosini e Silvia Tafuro, a celebrare le nozze sarà il Funzionario Comunale, la signora Stefania Matassi.

E’ sicuramente un matrimonio tra sportivi o quantomeno tra famiglie di sportivi: Marco Ombrosini, è stato un giocatore dell’Us Grosseto di qualche tempo fa e con tanta classe, nella famiglia di Silvia Tafuro, il padre Gianni è stato arbitro della sezione Aia grossetana per molti anni, così come il figlio Riccardo che attualmente ricopre la carica di osservatore arbitrale e fa parte anche del consiglio della sezione.



I testimoni di nozze saranno i fratelli degli sposi, Paolo Ombrosini per lo sposo e Riccardo Tafuro per la sposa. Al termine della cerimonia gli sposi e tutti gli invitati si ritroveranno in un noto locale alle porte di Grosseto per festeggiare il matrimonio.

Agli sposi le felicitazioni da parte della redazione di MaremmaNews.