Marcello Mancini presidente del Rotary Club Monte Argentario per il 2024/2025

Redazione Monte Argentario: I soci del Rotary Club di Monte Argentario riuniti in assemblea il giorno 2 dicembre 2022, sotto la presidenza di Rodolfo Bassi, hanno eletto presidente per l'anno rotariano 2024/2025 Marcello Mancini. Marcello Mancini è nato ad Orbetello il 4 marzo del 1975, è sposato con Elisa ed ha una figlia Giulia di 12 anni. Ha uno studio di consulenza e progettazione di impianti elettrici. Marcello Mancini, socio fondatore del Club, è già stato presidente per l'annata 2017/2018. Contestualmente è stato eletto il consiglio direttivo che il prossimo anno affiancherà il presidente incoming Walter Merenda. Il vicepresidente sarà Simone Rui, segretario Andre Farinaceo, tesoriere Manola Pisani, consiglieri Monica Olivi e Gianna Buraschi. Il prefetto sarà Lucia Bracci e naturalmente saranno presenti l'attuale presidente Rodolfo Bassi e l'eletto Marcello Mancini.

