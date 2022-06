annuncio Cronaca Manciano, in bicicletta investe una donna 20 giugno 2022

Manciano: Il servizio di emergenza 118 della Asl Toscana sud est comunica un incidente alle 7:00 di questa mattina, a Manciano sulla Strada Statale 74 dove un uomo in bicicletta ha investito una donna. Tutte e due le persone sono rimaste ferite: la donna, di 66 anni, è stata trasportata alle Scotte di Siena con elisoccorso Pegaso in gravi condizioni; mentre il ciclista, sempre 66enne, è stato portato all'ospedale di Orbetello con l'ambulanza della Misericordia di Manciano, ma ha riportato ferite lievi. Sul posto i Carabinieri della locale stazione per i rilievi.





