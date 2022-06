Manciano, Fiorenzo Dionisi saluta i dipendenti comunali

Manciano: Fiorenzo Dionisi, dopo avere annunciato, con una lettera aperta ai “Cittadini” che il suo impegno al “Servizio” della cittadinanza del Comune di Manciano era terminato, come da impegno preso con se stesso, con la sua famiglia e con i Concittadini, ha scritto e inviato una lettera di saluto ai “dipendenti” comunali:



“Carissimi dipendenti,



al termine del mio incarico di Consigliere comunale, con la presente colgo l’occasione per ringraziarvi della vostra proficua collaborazione, durante i cinque anni del mio mandato di Consigliere comunale. Grazie per aver svolto il vostro ruolo in favore della nostra comunità, andando al di là dei compiti istituzionali, supplendo spesso a carenze di organico.

L’impegno profuso nello svolgimento delle vostre mansioni, è stato per me fondamentale, in quanto mi ha permesso di espletare quei “doveri” istituzionali nei quali credo e sui quali ho fondato tutta la mia attività di Amministratore pubblico. Infatti, ho sempre ritenuto che solo grazie alla sinergia che si crea tra gli amministratori e le competenze professionali dei dipendenti, si possano dare “serie” risposte alle istanze dei Cittadini.

Cordialità, Fiorenzo Dionisi”



