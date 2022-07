Maltempo, in arrivo temporali forti dalle 12 alle 20 di mercoledì 6 luglio

Firenze: Condizioni del tempo instabili in arrivo in Toscana per infiltrazioni d'aria fredda, con possibili temporali che oggi interesseranno l’Appennino tosco-emiliano, mentre dal pomeriggio di domani, e fino alle prime ore della sera, potranno diventare forti anche nelle zone interne della regione.



Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti valido dalle 12 alle 20 di domani, mercoledì 6 luglio, per tutta la Toscana ad esclusione della fascia costiera fino alla Versilia.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile dall’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.