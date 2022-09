Dalla regione Maltempo, codice giallo per temporali su Arcipelago e Toscana occidentale 2 settembre 2022

2 settembre 2022 120

120

Chiara Bini Firenze: La sala operativa della Protezione civile ha emesso un codice giallo per pioggia e temporali sull'Arcipelago e sulla Toscana occidentale per l’intera giornata di domani, sabato 3 settembre. La vigilanza sarà attiva dalle 6 alle 21 di sabato a causa dell’aumento dell'instabilità che nel fine settimana potrà portare forti temporali, più probabili sulle zone ovest della regione. Le precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale potranno risultare anche localmente intense. I temporali sembrano essere più probabili tra le prime ore della mattina ed il pomeriggio. Possibili nubifragi, forti colpi di vento e grandinate. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile dall’indirizzo www.regione.toscana.it. Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Dalla regione Maltempo, codice giallo per temporali su Arcipelago e Toscana occidentale Maltempo, codice giallo per temporali su Arcipelago e Toscana occidentale 2022-09-02T15:15:00+02:00 176 it Maltempo, codice giallo per temporali su Arcipelago e Toscana occidentale PT1M /media/images/allerta-meteo-pioggia.jpg /media/images/thumbs/x600-allerta-meteo-pioggia.jpg Maremma News