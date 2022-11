Dalla regione Maltempo, codice giallo per temporali forti e vento su costa e aree centro-meridional 25 novembre 2022

Redazione Firenze: Nuova perturbazione in transito sulla Toscana, attiva soprattutto su costa e aree centro-meridionali. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per pioggia e temporali forti, con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, che interesserà dalle ore 18 di oggi, venerdì 25 novembre, fino alle 6 del mattino di domani, sabato 26 novembre, la costa centro-meridionale e l’arcipelago. Per l’intera giornata di sabato 26 novembre, inoltre, è stato emesso un codice giallo per forte vento da nord-est che interesserà tutta l’area centro-meridionale della Toscana. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile dall’indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo. Seguici





