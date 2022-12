Dalla regione Maltempo, codice giallo per rischio idrogeologico esteso fino al 7 dicembre 6 dicembre 2022

Federico Taverniti Firenze: Ancora maltempo in Toscana, almeno fino alla mattinata di domani. La Sala Operativa della Protezione civile regionale ha esteso fino alle ore 12 di domani, mercoledì 7 dicembre, il codice giallo per rischio idrogeologico già in atto e valido fino alle ore 20 di stasera, martedì 6 dicembre. Interessata tutta la regione ad eccezione delle aree settentrionali.

Per il proseguo di oggi e fino alla mattinata di domani, mercoledì, precipitazioni sparse sul centro sud della regione, anche a carattere di rovescio o localmente di temporale, più probabili e frequenti sulle province di Arezzo, Siena e Valdarno superiore. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile dall'indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo.





