Redazione Castiglione della Pescaia: Nella mattinata di oggi mercoledì 6 luglio attorno alle 11.25, un uomo di circa 70 anni si è sentito male lungo la spiaggia di Castiglione. Subito intervenuto l'elisoccorso Pegaso 2 che ha provveduto a trasportare l'uomo in codice 3 presso il pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto.

