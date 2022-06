annuncio Cronaca Malore in mare, muore un sub 26 giugno 2022

26 giugno 2022 164

164

Redazione Isola del Giglio: I mezzi dell'emergenza 118 sono stati attivati dalla Capitaneria di Porto di Santo Stefano intorno alle ore 13.30 per un malore in mare. Un sub durante un'immersione tra isola del Giglio e Giannutri si è sentito male. E' stato attivato l'elisoccorso Pegaso 2 e la Misericordia di Santo Stefano. Per l'uomo, 67 anni, non c'è stato nulla da fare, è deceduto nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi. annuncio Seguici





annuncio Categorie Costume e società

Dalla regione

Ambiente annuncio

Cronaca Malore in mare, muore un sub Malore in mare, muore un sub 2022-06-26T16:16:00+02:00 73 it Malore in mare, muore un sub PT1M /media/images/ambulanza-CRI-e-pegaso.jpg /media/images/thumbs/x600-ambulanza-CRI-e-pegaso.jpg Maremma News