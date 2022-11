“Maleducata” è il nuovo singolo della cantautrice grossetana La Luna

Grosseto: “Maleducata” è il nuovo singolo della nota cantautrice grossetana La Luna, brano già disponibile su tutte le piattaforme digitali e prodotto da Fabrizio Federighi per la Deep Side Music.



Luna: “Avevo bisogno di far uscire un brano che trattasse con leggerezza un tema che credo rappresenti un po' tutti noi e la nostra parte più ribelle e maleducata spesso soffocata per colpa di paure infondate o del giudizio degli altri. Si parla ovviamente di una maleducazione sana, che nasce da una voglia di riscatto e da un sano egoismo che prende vita nel momento esatto in cui ci si ritrova a soffrire per qualcuno o qualcosa. Conoscere e lavorare con Federighi è stata una scoperta meravigliosa, un uomo con un amore per la musica ed una voglia di meravigliarsi enorme. Doti fondamentali per chi fa il nostro lavoro. E’ un produttore e compositore che vanta collaborazioni importantissime nel mondo della musica italiana, tra queste la sua amicizia con Bigazzi durata anni”.

Molti gli appuntamenti dell’artista grossetana, che vanta già molti singoli all’attivo (tra gli ultimi “Siamo scintille”, “Biancaneve” e “Tuo amante” feat. Vladimir Luxuria) infatti approderà a brevissimo nel teatro di Cittanova per la finalissima dello stimato premio Mia Martini, giunto alla sua 28esima edizione. Selezionata fra moltissimi artisti provenienti da ogni parte d’Italia, proprio con il suo nuovo singolo “Maleducata”. La Luna partirà il 23 Novembre per poi esibirsi nella finale del sabato insieme a molti artisti di fama nazionale. Sarà possibile seguire le dirette nelle tre serate del 24-25-26 novembre sui canali social dello stesso Premio.

Ma sono tante le novità in merito alla sua carriera artistica infatti, dal 10 Dicembre, Luna sarà presente una volta al mese al Club Tenco di Sanremo insieme a molti autori di fama nazionale, per collaborare e scambiarsi idee in merito alla storia e alla scrittura della Canzone italiana e dove si esibirà poi a maggio 2023 con i suoi brani.

“Sono in un momento della mia vita artistica in cui so bene dove andare e cosa voglio”, prosegue La Luna, “indipendentemente da chi vuole restare o chi se ne vuole andare, ho imparato a remare con le mie braccia e a circondarmi di persone che credono in me, premiandone il merito stesso. Credo che la libertà come valore, non abbia prezzo. Sono anche moltissime le persone da ringraziare per la riuscita di questo video, realizzato dalla Benellidimaro & Associati all’interno del Sox Club di Follonica. Posso dire di essere circondata da grandi professionisti e prima di ogni cosa Amici, pronti a sostenermi e a realizzare le mie idee nel migliore dei modi”.

Ma le novità non sono finite qui, perché il suo nuovo singolo è stato selezionato anche da “Promuovi la tua Musica” e il 28 Gennaio La Luna si esibirà a Milano davanti al direttore artistico di Radio Italia al Teatro Novo. “Si partecipa per vincere, poi si deve accettare le sconfitte ma solo per migliorarsi e cercare di capire quale sia il nostro tallone d’Achille.”

Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=uZMUXy_-WsA