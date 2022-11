‘Mai piu’ senza barca’ Spettacolo Teatrale “Una donna senza barca è una prigioniera”

Grosseto: In occasione della “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”, gli studenti di III e IV dei Servizi Commerciali del Polo Bianciardi hanno assistito allo spettacolo teatrale dal titolo “Una donna senza barca è una prigioniera”, in scena per tutta questa settimana presso la Sala Friuli del Complesso di San Francesco a Grosseto. L’attrice Irene Paoletti è riuscita a catturare l’attenzione degli studenti per più di un’ora, raccontando di due donne del passato che si sono date alla pirateria per necessità personali, per combattere contro quelle che loro stesse ritenevano essere ingiustizie. Dopo averci trasportato nell’Irlanda del Cinquecento e nell’Oriente della fine dell’Ottocento, ha parlato di un personaggio legato al nostro tempo che si è scontrato con la realtà sociale degli anni 2000. Il filo conduttore è stato L’UMANITA’ nelle sue diverse sfaccettature e concezioni rispetto al contesto storico di appartenenza. Storie di donne come Grace O’Malley a Carola Rackete che il potere non l'hanno scelto, ma che si sono ritrovate a capo delle loro battaglie spinte da un senso di giustizia estremo che le ha portate a infrangere la legge, dimostrando che a volte una disobbedienza civile, piuttosto che l'obbedienza, diventa un dovere quando in ballo ci sono i diritti umani.



L’attrice, nel suo lungo monologo, ha accompagnato gli studenti ad un’attenta riflessione critica su quelle che erano le esigenze di un tempo e quelle di oggi, arrivando a capire che le cose, soprattutto per il genere femminile, non sono in realtà cambiate più di tanto nonostante le diverse battaglie. Così, ancora oggi la donna deve lottare per conquistare “il suo posto nel mondo”. L’evento è stato curato e organizzato dalle docenti Samantha Barbieri e Irene Nappi.