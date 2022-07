Magliano, mostra personale di Violino Mantieco dal titolo “Varchi”

Magliano in Toscana: Dal 30 luglio al 13 agosto 2022 la Galleria d’arte contemporanea Arti in Corso, in Magliano in Toscana (GR), ospita la mostra personale di Violino Mantieco dal titolo “Varchi”, a cura di Adelinda Allegretti. Il senso del titolo è ben spiegato dall’artista quando afferma che “il varco è un’apertura attraverso cui si passa, un luogo di confine che delimita due realtà, due mondi diversi. Molte volte, quando utilizziamo questo termine, vogliano descrivere un passaggio difficoltoso, angusto e talvolta limitato nel tempo. È questo il motivo per cui l'attraversamento del varco richiede volontà e convinzione, poiché rappresenta l’inizio di un mutamento del nostro essere, molte volte irreversibile, e ci trasporta in un altrove sconosciuto.”

La mostra riunisce una quindicina di lavori (realizzati ora in fibra di plastica, ora in polimetilmetacrilato o su carta), alcuni inediti ed altri recentemente esposti al Museo Colle del Duomo, in Viterbo; al Museo della Città e del Territorio di Narni in Palazzo Eroli, in Narni (TR); alla galleria ArteSpaziotempo, in Venezia. L’artista, nato a Orbetello, ha lo studio ad Albinia e vive da poco più di un anno a Magliano in Toscana. La mostra è patrocinata dal Comune di Magliano in Toscana (GR). Pal. Margherita, P.zza del Popolo 4, Magliano in Toscana (GR)

Inaugurazione: sabato 30 luglio 19.00-23.00 - Orari: tutti i giorni 19.00-23.00 e su appuntamento

Informazioni: allegretti@allegrettiarte.com - www.allegrettiarte.com - +39 3286735752 - artincorso@libero.it - www.artiincorso.it - +39 3358262089 - violinomantieco@gmail.com - +39 3929024559