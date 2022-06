Magliano, approvato consorzio unico stradale

Magliano in Toscana: “Un avanzo di bilancio importante che garantisce come la gestione del Comune sia stata attenta e oculata, con risorse disponibili di cui, senza la soluzione della crisi in atto, potrà beneficiare l’amministrazione che tra un anno uscirà vincitrice dalle urne”. Lo afferma il sindaco di Magliano Diego Cinelli. “Se non ci saranno novità che, al momento, non si intravedono – afferma Cinelli- il 15 giugno lasceremo al commissario un Comune con i conti in ordine e a chi verrà successivamente la possibilità di spendere risorse importanti. Si parla di oltre 600mila euro di avanzo con circa 176mila di avanzo vincolato agli investimenti e il resto di avanzo di amministrazione libero.

Questo a dimostrazione che la gestione è stata oculata e che, pur rispettando gran parte degli impegni elettorali presi con i cittadini, non si è mai fatto il passo più lungo della gamba”. Nel frattempo l’ultimo consiglio comunale, che si è svolto ieri, con il voto favorevole del gruppo Magliano Comune Aperto e l’astensione degli altri due gruppi ha approvato la costituzione del consorzio unico della strade vicinali. “Un risultato atteso da trenta anni – conclude Cinelli- che abbiamo perseguito fino all’ultimo momento, che ha dovuto subire stop, a nostra ragione immotivati, in consiglio comunale, salvo poi giungere all’approvazione senza modifiche. Sintomo che quanto messo in campo, e concordato con i presidenti dei precedenti consorzi, era un buon lavoro di partenza e che potrà garantire solo buoni frutti per il futuro”.