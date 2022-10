Magliano a tavola per la Croce Rossa Italiana

Magliano in Toscana: Passaparola e uscita sulla stampa locale come agenti di diffusione hanno funzionato alla grande ma sono comunque rimasti al secondo posto rispetto il motivo centrale dell’iniziativa: l’acquisto di un eco doppler cardiaco per il la Croce Rossa locale.

E all’invito, ha risposto tutto il paese e non solo perché alla cena di solidarietà, sono arrivati da tutto il circondario e non solo, coinvolti da amici e conoscenti. A prestare la location ha pensato la parrocchia di Magliano in Toscana e nei locali dell’Oratorio, dedicato all’ex parroco Don Isacco in P.za Don Sturzo-Chiesa Santissima Annunziata (inaugurato dallo stesso Vescovo Roncari e alla presenza del quasi centenario Don Isacco neppure un anno fa) hanno trovato posto più di centocinquanta persone. Un numero di persone sedute ai lunghi tavoli organizzati dai volontari della Croce Rossa guidati dalle infaticabili Mirella Pastorelli e Doriana Melosini, che poteva sicuramente ampliarsi considerando le tante persone arrivate senza prenotazione e alla ricercala del così detto “posto a tavola”.

Infaticabili e gentili gli operatori della Croce Rossa hanno, per tutta la sera, (iniziata alle 20,00 e terminata con una ricca lotteria) servito i commensali fino ai graditissimi bomboloni caldi alla crema che hanno, di fatto, concluso la cena. Applaudite le cuoche, gli operatori e i tantissimi sponsor che hanno permesso l’evento di solidarietà davvero riuscito. Il menù preparato grazie appunto ai tanti prodotti gratuitamente offerti dagli sponsor, è stato ricco e multiforme facendo seguire all’aperitivo e all’antipasto, due primi, due secondi , contorni e dolci naturalmente annaffiati dai vini locali. Quella del 22 ottobre, è stata la seconda cena organizzata per raccogliere fondi al fine dell’acquisto del prezioso macchinario e, considerato il costo dello stesso, è probabile che servano altri eventi. Il successo dell’iniziativa decisamente indiscusso è dovuto alla grande partecipazione di viticoltori, aziende bioagricole e non, caseifici e degli stessi negozianti di tutto il circondario che hanno permesso non solo l’evento gastronomico ma anche la realizzazione della lotteria finale che ha divertito e coinvolto tutti i commensali.

I ringraziamenti da parte della Croce Rossa Italiana locale sono andati a:Pasta fresca & Dolci di Magliano, Elettro Meccanica Moderna di Grosseto, Farmacia Montiano, Termoidraulica di Terzaroli Dario. Vecchi Sapori di Montiano, Conad-Persone oltre le cose,Banca Tema-Credito Cooperativo, Fattoria Mantellassi, Caseificio Sociale di Manciano, Cooperativa Agricola Pomonte Terre dell’Etruria, Il Molino, Le Cudere, Celestina Fè, Franciacorta ,Boschetto di Montiano, Le Lupinaie, Conserve Italia, Rustici-Agricoltura Biologica, Tenuta Agricola dell’Uccellina, I Tenebrosi snc di Bianchi, Corridori, Menicucci, Il tuo Banco da Cira & Gerry, Az.Agricola Col di Bacche, La Selva, Poggio Brigante, Cantina Vignaioli Scansano, Aurelia Antica Shopping Center e Az.Agricola Biologica San Giusto. Ad incrementare i regali in palio per la lotteria conclusiva hanno pensato poi: Gioielleria Divitiae, Il Baretto di Severi Ombretta, Mille Idee da Maria abbigliamento, Parrucchiera Aluigi Cinzia, Fedora Parrucchiera, Celebrity Parrucchiera di Salucci Sandra, Az.Agricola Camparelli, Pasta fresca e dolci di Cicerchia Simonetta, Rist. Il Molino di Stringardi Riccardo, Az.Agricola Martinelli, Farmacia Dott. Berti Marusca e dott. Agostini Melissa, Agriturismo Casa Maria di Cereda Rosalia, Tenuta Agricola dell’Uccellina, Caseificio Sandro Ugolini, Dott.ssa Ricci Stefania, Az.Leonardo Rossi, Ristorante Mamma Mia, Az.Ag.Bigiarini e Garofani, Cooperativa Agricola di Pomonte, Pensieri fioriti di Clarissa Menicucci, Frantoio Maremma, Az.Camparelli, Vittoriano Baccetti, Marcello Betocchi, Ed-Cartoleria di Rotelli Riccardo, Ed.Cart.di Ario Lazzari, Alimentari Il Girasole di Linda Stefanini, il Re dei Fiori di Beata Martinelli, Graziella Fiori di Rosa del Moro e Panificio Antichi Sapori di Montiano. (A.M.)