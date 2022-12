Magical Christmas Fiabesca passeggiata con i pony nel centro storico

Viterbo: Un magico Natale con i pony nel centro storico di Viterbo. Una passeggiata fiabesca è quella in programma il 28 dicembre a Viterbo, per scoprire ogni angolo della città, in simpatica compagnia. Il Giardino Segreto Garden Tours – PromoTuscia, in collaborazione con Agriland Giardino di Filippo, vi aspetta mercoledì 28 dicembre alle ore 15.

Una magica passeggiata guidata, in compagnia dei pony per le vie del centro storico. Un tour in compagnia di questi dolcissimi animali, che darà ai piccoli la possibilità di ammirare i nostri splendidi scorci, guidati da Alessandra Petra. La magia della natura e degli animali invade allegramente il centro storico. A tutti i piccoli partecipanti sarà consegnato un braccialetto con campanellini. L'appuntamento è alle 15 in piazza delle Erbe, con prenotazione obbligatoria entro le 18 del 27 dicembre.

Costo, 8 euro a bambino. Info e prenotazioni: 0761/304643 o 348/5203954 email: ilgiardinosegreto@promotuscia.it.