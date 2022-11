Macelloni vince il 1° Trofeo Conad City de La California

Battuto in finale Banchelli della Sestese, terzo Sgaragli (San Vincenzo), quarto Ferente (Grossetano)



Grosseto: Sono stati 52 i partecipanti al 1° Trofeo Conad City, Gara Regionale Individuale organizzata a Bibbona dalla Bocciofila La California tra sabato 12 (fase a gironi) e domenica 13 novembre (fasi finali). La manifestazione prevedeva una formula particolare: ovvero la possibilità per i giocatori iscritti di disputare i gironi eliminatori il sabato sui campi della propria provincia e le finali la domenica a La California.

Ha vinto Massimo Macelloni, giocatore di cat.B della Bocciofila San Vincenzo, che ha sconfitto in finale Nicola Banchelli (cat. C) della Bocciofila Sestese.

Macelloni aveva precedentemente sconfitto Ksepka Boguslawa (cat. B) del Circolo Bocciofilo Grossetano ai quarti di finale e poi il compagno di squadra Marco Sgaragli (cat. A) in semifinale, mentre Banchelli era arrivato all'ultimo atto sconfiggendo prima Giancarlo Nedo Lenzi (cat. C) de La California e poi Ernesto Ferente del Circolo Grossetano (cat. C).





A premiare i vincitori e il direttore di gara Raffaele Napolitano è stata Rita Alunno, direttrice del Conad City Marina di Bibbona.





