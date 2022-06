Macchine movimento terra: a luglio il corso per avere l’abilitazione

Due giornate di formazione; la prova pratica vale anche come aggiornamento quinquennale. L’abilitazione è necessaria per guidare mezzi come terne, escavatori, pale.

Grosseto: Non si fermano i corsi di formazione promossi da Cna Servizi, l’agenzia formativa di Cna Grosseto. Nel mese di luglio, infatti, è il programma il corso per condurre macchine di movimento terra. Due gli appuntamenti in calendario: lunedì 11 luglio, dalle 9 alle 13, lezione teorica nell’aula virtuale di Cna Grosseto; giovedì 14 luglio, dalle 8.30, lezione tecnico pratica nella sede dell’azienda 2T Service di via Zircone 35 a Grosseto. Questa seconda prova vale anche come aggiornamento quinquennale. L’abilitazione all’uso delle macchine di movimento terra – come escavatori, terne, pale – è necessaria per poter guidare i mezzi. Il corso di formazione è organizzato in collaborazione con la Nuova Gregori rettifiche, di Cristian Bellini.

Per informazioni e iscrizioni è possibile inviare una email all’indirizzo a.piccioni@cna-gr.it o chiamare il numero 0564 471245